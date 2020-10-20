Экипаж МКС сообщил о новой поломке системы подачи кислорода

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) сломалась система подачи кислорода «Электрон-ВМ» и отказал туалет, сообщили космонавты в ходе переговоров со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), трансляция велась NASA.

«Электрон» [система подачи кислорода] снова отказал», — сообщил космонавт Анатолий Иванишин ЦУП (цитата по «РИА Новости»).

Космонавты также рассказали, что произошло задымление пылесоса. Кроме того, в российском модуле «Звезда» неисправен туалет. Cпециалист ЦУП предположил, что причиной неисправности может быть пузырь.

Ранее в октябре система подачи кислорода в модуле «Звезда» уже выходила из строя. Экипаж смог найти место утечки воздуха с помощью пакетика чая, рассказал тогда космонавт Анатолий Иванишин ЦУП. Камеры зафиксировали движение пакетика в невесомости в сторону утечки. Специалисты ЦУП посоветовали космонавтам заклеить негерметичное место скотчем. 17 октября экипаж МКС полностью восстановил подачу воздуха.