На американском сегменте МКС возникли неполадки с системой электропитания

Фото: NASA / AP

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) возник отказ в системе электропитания, в результате чего часть оборудования отключили. Это следует из переговоров экипажа с Землей, трансляцию ведет NASA.

Неполадки произошли снаружи сегмента, где находится ферма с восемью панелями солнечных батарей, которые генерирует электричество для своего канала электропитания.

Утром специалисты обнаружили, что на станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. Из-за этого на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов сегмента, вследствие чего в американском модуле Unity отключили датчики дыма, на корабле также не работают высокоскоростная связь с Землей и один из четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

На данный момент российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути устраняют проблему на МКС.