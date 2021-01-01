Суд не стал арестовывать полгода прятавшую ребенка в шкафу мать

В Свердловской области суд отказался взять под домашний арест жительницу Карпинска, которая полгода прятала новорожденного ребенка в шкафу, избрав ей в качестве меры пресечения запрет на определенные действия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Территориальный следственный отдел СК России обращался в суд с ходатайством об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд избрал иную меру пресечения, в виде запрета определенных действий», — сообщили в ведомстве.

В октябре сообщалось, что 37-летняя жительница Карпинска после родов полгода держала ребенка в шкафу. Знакомым она говорила, что ребенок умер. Позднее по адресу, где живет женщина, сотрудники полиции обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии и отправили в больницу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков сообщал, что состояние ребенка стабильное.