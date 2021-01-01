Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцины

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Регионы должны подготовить всю необходимую инфраструктуру для поставки вакцины от коронавируса в пункты вакцинации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, стенограмма размещена на сайте правительства.

«Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения», — сказал Мишустин. Премьер также поручил регионам организовать доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации.

Кроме того, Мишустин поручил регионам начать информировать сотрудников медицинских и образовательных учреждений о возможности и порядке прохождения вакцинации.

Ранее 1 декабря Мишустин поручил Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту за неделю разработать временные правила по доставке вакцины. По словам опрошенных РБК экспертов, основной сложностью при транспортировке вакцины от COVID станет сохранение нужной температуры тысяч доз вакцины. Повышение температуры внутри машины или самолета даже на полградуса может привести к тому, что «размороженную» партию вакцины придется выкинуть.