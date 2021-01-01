Греция продлила до 7 января разрешение на въезд для россиян

Власти Греции продлили до 7 января разрешение на въезд в страну для россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное межминистерское решение, опубликованное в правительственном вестнике.

Греция открыла границы для граждан России в сентябре. В страну могли попасть только до 500 россиян. Для въезда они должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус и ваучер с подтверждением брони номера в гостинице. Разрешение действовало до 14 декабря, власти решили его продлить до 7 января.

Попасть в страну можно только на самолете. Результаты теста на коронавирус должны быть получены за 72 часа до их прибытия в Грецию. Кроме того, чтобы въехать в страну, нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции, сделать это нужно за день до прибытия в страну.

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