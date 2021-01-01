Участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила о задержании в Москве

Мария Алехина (Фото: Аннтон Новодережкин / ТАСС)

В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщила РБК сама Алехина.

По ее словам, причиной задержания стала акция «Осторожно, хрупкое!».

В ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не располагают информацией.

Акцию «Осторожно, хрупкое!» против полицейского насилия участницы Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели 28 ноября около Кремля. Участники акции в кокошниках привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОНа художника с надписью «Осторожно, хрупкое!» к фонарному столбу.

После этого сотрудники полиции задержали Исрафилли-Гельмана в его мастерской.