Участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила о задержании в Москве
В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщила РБК сама Алехина.
По ее словам, причиной задержания стала акция «Осторожно, хрупкое!».
В ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не располагают информацией.
Акцию «Осторожно, хрупкое!» против полицейского насилия участницы Pussy Riot и художник Фархад Исрафилли-Гельман провели 28 ноября около Кремля. Участники акции в кокошниках привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОНа художника с надписью «Осторожно, хрупкое!» к фонарному столбу.
После этого сотрудники полиции задержали Исрафилли-Гельмана в его мастерской.