Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию c «омоновцем»

Полицейские задержали Флорес ночью 3 декабря в больнице и привезли в отдел полиции «Китай-город», сообщила ранее другая участница арт-группы Мария Алехина.

В субботу, 28 ноября, в центре Москвы прошла акция Pussy Riot против полицейского насилия. В акции также принял участие художник Фархад Исрафилли-Гельман. Участники акции, надев кокошники, привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОНа художника с надписью «Осторожно, хрупкое!» к фонарному столбу. Позже правоохранители задержали Исрафилли-Гельмана и Алехину.