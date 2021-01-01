Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию c «омоновцем»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 75,2 (-0,42) Инвестиции, 12:56
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 91,19 (-0,11) Инвестиции, 12:56
Как жаловаться на превышение уровня шума в городе РБК и ДПиООС, 19:25 Аналитики оценили интерес к жилью на месте тюрем в Москве и Петербурге Недвижимость, 19:10 Чубайс ушел из нано, «Аэрофлот» отдал «Аврору» за ₽1. Главные новости РБК Общество, 19:07 Более 50 стран отправили заявки на приобретение вакцины «Спутник V» Общество, 19:02 Реформы, скандалы и дружба с Россией: каким был Жискар д’Эстен Политика, 19:00  Аналитики ЕС разработали методы противодействия санкциям США Политика, 19:00 В рамках испытаний «ЭпиВакКороны» привиты 90 добровольцев старше 18 лет Общество, 18:56 Финтех для ультрахайнетов: как облегчить и автоматизировать трейдинг РБК и Refinitiv, 18:45 IPO недели: DoorDash — один из крупнейших доставщиков готовой еды в США Инвестиции, 18:45 Власти Москвы назвали адреса штрафующих за ремни и телефон дорожных камер Авто, 18:37 Суд в Москве арестовал преподавателя по делу о госизмене Общество, 18:36 В сборной задумались о ротации после провала на Кубке мира по биатлону Спорт, 18:34 Посольство уточнит действие комендантского часа в Турции на туристов Общество, 18:31 S&P Dow Jones запустит индекс на криптовалюты Крипто, 18:30
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,49 -0,78% EUR/RUB ₽90,48 -0,43% EUR/USD $1,22 +0,4%
Общество ,  
0 

Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию c «омоновцем»

Рита&nbsp;Флорес (Маргарита&nbsp;Коновалова) и Мансур Гильманов
Рита Флорес (Маргарита Коновалова) и Мансур Гильманов (Фото: apologia / Telegram)

Суд арестовал участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) на 20 суток. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

Активистку признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщил РБК адвокат Мансур Гильманов, защита обжалует решение суда.

«Мы заявляли ходатайства: просили вызвать сотрудников полиции для допроса, просили прекратить производство по делу, поскольку отсутствует состав административного правонарушения, но все ходатайства были отклонены», — рассказал он.

В Pussy Riot сообщили о задержании участницы акции с «омоновцем» у Кремля
Общество
Рита Флорес

Полицейские задержали Флорес ночью 3 декабря в больнице и привезли в отдел полиции «Китай-город», сообщила ранее другая участница арт-группы Мария Алехина.

В субботу, 28 ноября, в центре Москвы прошла акция Pussy Riot против полицейского насилия. В акции также принял участие художник Фархад Исрафилли-Гельман. Участники акции, надев кокошники, привязали скотчем одетого в форму сотрудника ОМОНа художника с надписью «Осторожно, хрупкое!» к фонарному столбу. Позже правоохранители задержали Исрафилли-Гельмана и Алехину.

Читайте на РБК Pro
Миллиарды на буррито: как Chipotle стала любимой мексиканской закусочной Престарелый стартап: как Boston Dynamics 30 лет пытается заработать Мартин Линдстром — РБК Pro: «Секс больше не продает» Как просить прибавку к зарплате: основные правила и частые ошибки
Pussy Riot арест новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,49 -0,78% EUR/RUB ₽90,48 -0,43% EUR/USD $1,22 +0,4%
Материалы по теме
В Pussy Riot сообщили о задержании участницы акции с «омоновцем» у Кремля
Общество
Участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила о задержании в Москве
Общество
В Pussy Riot сообщили о задержании участника акции с «омоновцем» у Кремля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter