Участницу Pussy Riot арестовали на 20 суток за акцию c «омоновцем»
Суд арестовал участницу группы Pussy Riot Риту Флорес (Маргариту Коновалову) на 20 суток. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.
Активистку признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Как сообщил РБК адвокат Мансур Гильманов, защита обжалует решение суда.
«Мы заявляли ходатайства: просили вызвать сотрудников полиции для допроса, просили прекратить производство по делу, поскольку отсутствует состав административного правонарушения, но все ходатайства были отклонены», — рассказал он.