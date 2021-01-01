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Общество ,  
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Суд арестовал политолога Соловья на 10 суток за акцию в Петербурге

Валерий Соловей
Валерий Соловей (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на десять суток политолога Валерия Соловья по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы петербургских судов.

По информации из протокола об административном правонарушении, 5 декабря близ станции метро «Гостиный двор» Соловей организовал и провел публичное мероприятие в форме собрания без подачи уведомления, с целью координации деятельности движения «Перемен». Акция согласована не была, уточняется в документе.

Политолог Соловей сообщил о своем задержании в Петербурге
Общество
Валерий Соловей

Ранее Валерий Соловей заявлял «Новой газете», что его задержали рядом с Гостиным двором «за нарушение масочного режима» во время прогулки.

По его словам, рядом с Гостиным двором всегда собираются политически активные люди, которые узнали его и подошли задать вопросы. Соловей исключил, что его задержание было связано со встречей сторонников политического движения «Перемен», о создании которого он объявил в октябре на своем YouTube-канале.

В сентябре этого года Соловей также был задержан в Москве, когда проводил акцию солидарности с протестующими в Белоруссии и Хабаровске «День перемен».

Валерий Соловей 11 лет преподавал в МГИМО, в июне 2019 года контракт с вузом истек, и профессор уволился по собственному желанию. В разговоре с РБК он заявил, что его «настойчиво попросили уйти» по политическим причинам. Соловей ведет видеоблог на общественно-политическую тематику, где выступает с критикой действующей власти.

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Политолог Соловей сообщил о своем задержании в Петербурге
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