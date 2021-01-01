В Saxo Bank спрогнозировали падение курса доллара до 65 руб.

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Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает укрепления рубля до 65–66 руб. за доллар. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Торговать парой USD/RUB [доллар/рубль] относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 руб.», — сказал Якобсен.

Он отметил, что 2021 год станет «годом сырьевых товаров», где у России, имеющей «большие мощности», будет преимущество.

В конце октября глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля уже к концу года. По его словам, это произойдет при стабилизации геополитической и эпидемиологической обстановки в России. Полного восстановления российской экономики он ожидает к 2022 году. В июне Греф прогнозировал рост рубля примерно на 10%. Так, при стоимости барреля нефти $60 курс национальной валюты будет составлять около 60 руб. за доллар.