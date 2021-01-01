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USD/RUB ₽72,88 -0,09% EUR/RUB ₽88,52 +0,12% EUR/USD $1,21 +0,27%
Финансы ,  
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В Saxo Bank спрогнозировали падение курса доллара до 65 руб.

Курс евро ЦБ EUR ₽88,774 -0,4%
Курс доллара ЦБ USD ₽73,120 -0,8%
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен ожидает укрепления рубля до 65–66 руб. за доллар. Об этом он заявил в интервью «РИА Новости».

«Торговать парой USD/RUB [доллар/рубль] относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65–66 руб.», — сказал Якобсен.

Песков ответил на вопрос о беспокойстве из-за доллара по 80 руб.
Экономика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Он отметил, что 2021 год станет «годом сырьевых товаров», где у России, имеющей «большие мощности», будет преимущество.

В конце октября глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля уже к концу года. По его словам, это произойдет при стабилизации геополитической и эпидемиологической обстановки в России. Полного восстановления российской экономики он ожидает к 2022 году. В июне Греф прогнозировал рост рубля примерно на 10%. Так, при стоимости барреля нефти $60 курс национальной валюты будет составлять около 60 руб. за доллар.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, в свою очередь, говорил, что курс рубля останется около текущих значений до конца 2021 года. Он посоветовал хранить небольшие сбережения в рублях.

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USD/RUB ₽72,87 -0,1% EUR/RUB ₽88,52 +0,12% EUR/USD $1,21 +0,26%
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