Кудрин дал прогноз по курсу рубля
Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».
«Мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Кудрина, небольшие сбережения лучше хранить в рублях. Однако если средства не планируется тратить в ближайшее время, то лучше их диверсифицировать.
Ранее Кудрин спрогнозировал спад ВВП в 2020 году на 4–5% из-за последствий пандемии и карантинных ограничений. Он назвал «оптимистичным» прогноз Минэкономразвития, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост.