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Кудрин дал прогноз по курсу рубля

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Небольшие сбережения лучше хранить в рублях, а более крупные — диверсифицировать
Доллар/Рубль USD/RUB ₽76,125 -0,6% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽90,288 -0,27% Купить
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

«Мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кудрина, небольшие сбережения лучше хранить в рублях. Однако если средства не планируется тратить в ближайшее время, то лучше их диверсифицировать.

Ранее Кудрин спрогнозировал спад ВВП в 2020 году на 4–5% из-за последствий пандемии и карантинных ограничений. Он назвал «оптимистичным» прогноз Минэкономразвития, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост.

Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года
Экономика
Герман Греф

Ранее свой прогноз по курсу рубля сделал глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, курс российской валюты укрепится после стабилизации геополитической и эпидемиологической ситуации в стране. По словам Грефа, восстановления экономики можно ожидать только в 2022 году.

В конце сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о скором восстановлении рубля и назвал нынешнюю волатильность временной.

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21 октября курс российской валюты упал ниже 77 руб. за доллар. Причинами падения помимо пандемии называют отток капитала из России, возможные санкции и неопределенность из-за предстоящих выборов президента США.

Автор
Тамерлан Гаджиев
Алексей Кудрин рубль
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