Кудрин дал прогноз по курсу рубля

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Небольшие сбережения лучше хранить в рублях, а более крупные — диверсифицировать

Алексей Кудрин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

«Мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», — сказал Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кудрина, небольшие сбережения лучше хранить в рублях. Однако если средства не планируется тратить в ближайшее время, то лучше их диверсифицировать.

Ранее Кудрин спрогнозировал спад ВВП в 2020 году на 4–5% из-за последствий пандемии и карантинных ограничений. Он назвал «оптимистичным» прогноз Минэкономразвития, согласно которому в 2021 году ожидается восстановительный рост.