Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу года

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал укрепление рубля к концу текущего года. Об этом он заявил в эфире программы «Опасный вирус. План спасения» на телеканале «Россия 1».

По словам Грефа, курс рубля укрепится при стабилизации геополитической и эпидемиологической обстановки в стране. Фундаментально курс рубля недооценен, считает Греф.

Он также заявил, что ждать полного восстановления экономики нужно до 2022 года. В 2021-м вряд ли удастся вернуться к «доковидной жизни».

В июне Греф сообщил, что курс российской валюты может вырасти примерно на 10%. По его словам, если баррель нефти будет стоить $60, то курс рубля будет составлять около 60 руб. за доллар. Однако он отметил, что в случае второй волны курс рубля может вновь колебаться.