Жители части Земли увидят во время затмения 14 декабря «солнечную корону»

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

Солнечную корону видно только во время полного солнечного затмения.

В конце октября в Москве невооруженным глазом можно было наблюдать «голубую Луну». Спутник Земли приобретал необычный оттенок из-за атмосферной дымки. Такое явление происходит примерно раз в два-три года.