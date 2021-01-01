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Жители части Земли увидят во время затмения 14 декабря «солнечную корону»

Полное солнечное затмение, которое наступит 14 декабря, будет сопровождаться таким астрономическим явлением, как «солнечная корона». Об этом говорится на сайте Московского планетария.

«В момент полной фазы затмения можно невооруженным глазом увидеть корону Солнца», — отмечается в сообщении.

Как выглядело кольцеобразное солнечное затмение с Земли. Фоторепортаж
Фотогалерея 
Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС

Полную фазу затмения смогут наблюдать жители части Чили и севера Аргентины. Частные фазы будут видны в небе над другими странами Южной Америки, территориями Полинезии, Антарктиды и Африки.

Из России посмотреть вживую на затмение не получится, однако Московский планетарий покажет его в бесплатной онлайн-трансляции. Она начнется в 17:25 по мск, максимальная фаза затмения ожидается примерно к 19:00 по мск.

Жители европейской части России увидят лунное затмение
Общество
Фото:VCG / Getty Images

Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.

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Солнечную корону видно только во время полного солнечного затмения.

В конце октября в Москве невооруженным глазом можно было наблюдать «голубую Луну». Спутник Земли приобретал необычный оттенок из-за атмосферной дымки. Такое явление происходит примерно раз в два-три года.

Солнце затмение Московский планетарий
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