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Специалисты назвали условия для наблюдения за «голубой Луной» в Москве

Фото:Helmut Meyer zur Capellen / Global Look Press
Фото: Helmut Meyer zur Capellen / Global Look Press

В ночь с 30 на 31 октября по всему северному полушарию, в том числе над Москвой, можно будет без специальных приборов наблюдать «голубую луну». Спутник земли приобретет необычный оттенок из-за атмосферной дымки, пояснила РБК научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Где-то раньше она взойдет, где-то позже, но видна будет везде. Наблюдать ее можно без всяких приборов и инструментов, просто глазами. Если нам повезет, и в атмосфере будет много пыли и частичек, возможно мы увидим голубую луну, надо просто подождать», — рассказала астроном.

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Рублева выразила надежду, что погода может достаточно проясниться, чтобы наблюдать «голубую Луну». Она также пояснила, что сам небесный объект не меняет оттенок, преломление цвета происходит только для наблюдателей с Земли из-за атмосферных явлений: «Название пришло к нам из песни, я думаю. С самой луной ничего не происходит».

Однако ведущий специалист центра Погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил РБК о неблагоприятных погодных условиях. «В Москве, Московской области и большинстве областей центральной России 31 октября будет облачно, и наблюдать это явление не получится», — указал эксперт.

В 2018 году астрономы обещали москвичам «голубую Луну» в марте. Руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов пояснил, что название явления связано с с английским выражением «Once in a Blue Moon» («Однажды при голубой луне»). Оно является эквивалентом русского выражения «После дождичка в четверг». Турилов сообщил, что данное явление происходит примерно раз в два-три года.

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