Специалисты назвали условия для наблюдения за «голубой Луной» в Москве

Фото: Helmut Meyer zur Capellen / Global Look Press

В ночь с 30 на 31 октября по всему северному полушарию, в том числе над Москвой, можно будет без специальных приборов наблюдать «голубую луну». Спутник земли приобретет необычный оттенок из-за атмосферной дымки, пояснила РБК научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Где-то раньше она взойдет, где-то позже, но видна будет везде. Наблюдать ее можно без всяких приборов и инструментов, просто глазами. Если нам повезет, и в атмосфере будет много пыли и частичек, возможно мы увидим голубую луну, надо просто подождать», — рассказала астроном.

Рублева выразила надежду, что погода может достаточно проясниться, чтобы наблюдать «голубую Луну». Она также пояснила, что сам небесный объект не меняет оттенок, преломление цвета происходит только для наблюдателей с Земли из-за атмосферных явлений: «Название пришло к нам из песни, я думаю. С самой луной ничего не происходит».

Однако ведущий специалист центра Погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил РБК о неблагоприятных погодных условиях. «В Москве, Московской области и большинстве областей центральной России 31 октября будет облачно, и наблюдать это явление не получится», — указал эксперт.