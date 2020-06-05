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Жители европейской части России увидят лунное затмение

Фото: VCG / Getty Images
Фото: VCG / Getty Images

Жители большей части европейской России (кроме севера) и юго-запада Сибири в ночь на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Астрономическое явление начнется 5 июня в 20:46 мск и завершится в первые минуты следующего дня. В результате затмения должен будет потемнеть южный край диска Луны. Максимальная фаза затмения (0,568) наступит в 22:25 мск. Ожидается, что в этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.

В сообщении планетария отмечается, что южный край диска Луны будет располагаться в 13 угловых минутах от границы тени Земли, поэтому глазом заметить потемнение южного диска Луны будет невозможно. Запечатлеть полутеневое затмение можно будет только фотографически или при помощи фотометрической аппаратуры.

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Но наблюдать затмение можно будет даже в условиях мегаполиса. Главным условием в планетарии назвали безоблачную погоду и открытую местность над юго-восточным горизонтом. Также затмение Луны будет видно на большей части территории Европы, Азии, в Австралии, Африке, а также в юго-восточной и восточной частях Южной Америки.

Впервые в 2020 году полутеневое затмение Луны можно было наблюдать в ночь на 11 января. Тогда продолжительность астрономического явления составляла 4 часа 4 минуты.

Теги: Московский планетарий, лунное затмение
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