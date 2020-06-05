Жители европейской части России увидят лунное затмение

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Жители большей части европейской России (кроме севера) и юго-запада Сибири в ночь на 6 июня смогут наблюдать полутеневое затмение Луны. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Астрономическое явление начнется 5 июня в 20:46 мск и завершится в первые минуты следующего дня. В результате затмения должен будет потемнеть южный край диска Луны. Максимальная фаза затмения (0,568) наступит в 22:25 мск. Ожидается, что в этот момент в полутень Земли с южного края погрузится практически половина Луны.

В сообщении планетария отмечается, что южный край диска Луны будет располагаться в 13 угловых минутах от границы тени Земли, поэтому глазом заметить потемнение южного диска Луны будет невозможно. Запечатлеть полутеневое затмение можно будет только фотографически или при помощи фотометрической аппаратуры.

Но наблюдать затмение можно будет даже в условиях мегаполиса. Главным условием в планетарии назвали безоблачную погоду и открытую местность над юго-восточным горизонтом. Также затмение Луны будет видно на большей части территории Европы, Азии, в Австралии, Африке, а также в юго-восточной и восточной частях Южной Америки.

Впервые в 2020 году полутеневое затмение Луны можно было наблюдать в ночь на 11 января. Тогда продолжительность астрономического явления составляла 4 часа 4 минуты.