Как выглядело кольцеобразное солнечное затмение с Земли. Фоторепортаж
21 июня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна находилась между планетой и Солнцем, но не полностью закрывает звезду.
Лучше всего затмение было видно в Африке и Азии. В России наилучшие условия для наблюдения за редким явлением были у жителей Северо-Кавказского и Южного федерального округов, а также в Западной Сибири и на территории Приморского края
Мужчина в Китае использует снимок компьютерной томографии для наблюдения за солнечным затмением
Так затмение выглядело в Пакистане
Постепенное закрытие части солнечного диска в рамках солнечного затмения в Индии
Генеральный директор Dubai Astronomy Group Хасан Аль Харири наблюдает частичное солнечное затмение из обсерватории в ОАЭ
Мужчина наблюдает солнечное затмение из Астрономического центра Аль-Турайя в ОАЭ
Вид из Евпатории