Как выглядело кольцеобразное солнечное затмение с Земли. Фоторепортаж

21 июня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна находилась между планетой и Солнцем, но не полностью закрывает звезду.

Лучше всего затмение было видно в Африке и Азии. В России наилучшие условия для наблюдения за редким явлением были у жителей Северо-Кавказского и Южного федерального округов, а также в Западной Сибири и на территории Приморского края