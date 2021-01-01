Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 73,12 (-0,59) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 88,77 (-0,36) Инвестиции, 11 дек, 13:30
Как дать дизайнерским вещам из шкафа вторую жизнь РБК Стиль и Clarins, 01:28 На западе Москвы при пожаре в доме погиб человек Общество, 01:25 В России изменились правила оформления больничных листов Общество, 01:00 Российский боец ММА Исмаилов попросил прощения у Штыркова после боя Спорт, 00:56 Неизвестный открыл стрельбу возле церкви в Нью-Йорке Общество, 00:54 В Ялте подачу воды ограничили шестью часами в сутки Общество, 00:45 Лидерство «Зенита» и скандал в Сочи. Итоги тура в РПЛ Спорт, 00:40 Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» сообщения о его отставке Политика, 00:34 Боец ММА Штырков поблагодарил болевших против него в бою с Исмаиловым Спорт, 00:33 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 00:32 Что нужно знать о голосовании выборщиков в США Политика, 00:30 СМИ сообщили о краже «хакерами из России» данных Минфина США Политика, 00:18 Ученые назвали самые эффективные типы масок для защиты от COVID-19 Общество, 00:15 Танкеры с пропиской в России подключились к перевозке венесуэльской нефти Экономика, 00:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» сообщения о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подавал в отставку, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян, передает ТАСС.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — сообщила она.

Никол Пашинян проигнорировал ультиматум оппозиции об отставке
Политика
Митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Информация, что премьер покинул свою должность в правительстве, ранее появилась в Telegram-каналах.

В Армении протестующие уже более месяца требуют отставку Пашиняна. Митинги начались после подписания мирного соглашения между Россией, Армений и Азербайджаном. По его условиям в Нагорном Карабахе было установлено перемирие, однако часть территорий региона, бывших до начала конфликта под контролем Еревана, перешла Баку.

Источник в армянском правительстве рассказал РБК, что решение касательно мирного соглашения принимали трое — Пашинян, глава Генштаба Армении Оник Гаспарян и президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что с ним договоренности не обсуждали, и о прекращении войны он узнал из СМИ.

Пашинян заявил о попытках противников «перенести войну в Армению»
Политика
Никол Пашинян

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Армянская оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве и капитуляции. В начале декабря лидеры оппозиции договорились о едином кандидате на пост премьер-министра вместо Пашиняна — им стал бывший премьер-министр и министр обороны Вазген Манукян. Он уже выразил готовность возглавить страну на переходный период и пообещал, что если Пашинян не уйдет сам, его вынудит народ. К отставке политика призвал, в том числе бывший президент Армении Роберт Кочарян.

Сам премьер отметил, что легально его сместить нельзя, поскольку он пришел к власти законным путем. Политик пояснил, что другого выхода, кроме подписанного мирного соглашения, у него не было. «Это решение принято в результате анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали ситуацию», — указал Пашинян.

Никол Пашинян отставка Армения
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽72,95 -0,14% EUR/RUB ₽88,41 -0,29% EUR/USD $1,21 -0,22%
Материалы по теме
Никол Пашинян проигнорировал ультиматум оппозиции об отставке
Политика
В Ереване у здания правительства начались задержания противников Пашиняна
Политика
Оппозиция Армении определилась с кандидатом на место Пашиняна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter