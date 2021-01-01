Пресс-секретарь Пашиняна назвала «несерьезными» сообщения о его отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не подавал в отставку, сообщения об этом не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворгян, передает ТАСС.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — сообщила она.

Информация, что премьер покинул свою должность в правительстве, ранее появилась в Telegram-каналах.

В Армении протестующие уже более месяца требуют отставку Пашиняна. Митинги начались после подписания мирного соглашения между Россией, Армений и Азербайджаном. По его условиям в Нагорном Карабахе было установлено перемирие, однако часть территорий региона, бывших до начала конфликта под контролем Еревана, перешла Баку.