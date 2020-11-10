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Президент Армении узнал о соглашении прекратить войну в Карабахе из СМИ

Армен Саркисян
Армен Саркисян (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что с ним не обсуждали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанное накануне Арменией, Азербайджаном и Россией, и он не участвовал в переговорах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.

«Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны. Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны», — говорится в сообщении.

Глава государства считает, что вопрос Карабаха должен решаться только с учетом общенациональных интересов и на основании общенационального консенсуса.

Пашинян заявил об отсутствии выхода, кроме подписания соглашения
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Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Также президент заявил, что на данный момент его актуальная миссия — «формирование общенационального единства». Он выразил надежду, что в десятидневный срок армянам удастся сформировать такое единство.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин объявили о подписании соглашения о мире в Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, все военные действия в зоне конфликта прекращаются с 0:00 мск 10 ноября, а стороны останавливаются на занимаемых ими позициях. Часть территорий Карабаха перейдет к Азербайджану. Кроме того, соглашение предусматривает ввод российских миротворцев.

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Алиев назвал подписание документа соглашения «капитуляцией Армении». По его словам достигнутые договоренности — «максимальной выгодный» для Азербайджана вариант.

Пашинян в ходе обращения к нации отметил, что у него не было другого выхода. В ответ оппозиционная партия «Процветающая Армения» заявила, что намерена созвать внеочередное заседание парламента, чтобы отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху.

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