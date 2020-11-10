Президент Армении узнал о соглашении прекратить войну в Карабахе из СМИ

Армен Саркисян (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что с ним не обсуждали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе, подписанное накануне Арменией, Азербайджаном и Россией, и он не участвовал в переговорах. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.

«Из прессы я узнал, что с президентами России и Азербайджана подписано заявление о прекращении войны. Из прессы я узнал также об условиях прекращения войны», — говорится в сообщении.

Глава государства считает, что вопрос Карабаха должен решаться только с учетом общенациональных интересов и на основании общенационального консенсуса.

Также президент заявил, что на данный момент его актуальная миссия — «формирование общенационального единства». Он выразил надежду, что в десятидневный срок армянам удастся сформировать такое единство.