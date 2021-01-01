Кремль опроверг сообщения о двух одинаковых кабинетах Путина

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Reuters)

У президента России Владимира Путина нет двух одинаковых кабинетов в сочинской и подмосковной резиденциях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Никаких одинаковых кабинетов нет, у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите», — заявил он.

Ранее издание «Проект» со ссылкой на источники и данные полетов президентского борта сообщило, что с конца лета российский лидер работает в Сочи, хотя Кремль утверждает, что он находится в подмосковном Ново-Огарево. Собеседники издания пояснили, что таким образом власти хотят сымитировать близость президента к народу во время второй волны коронавирусной инфекции.

Песков назвал сообщения о кабинетах-двойниках частью информационной атаки и отметил, что местонахождение главы страны является государственной тайной. Комментируя публикации в СМИ, пресс-секретарь отметил, что самолеты из парка, обслуживающего руководство страны, стоят в разных городах.