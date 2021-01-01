Песков сообщил о планах Путина на новогоднюю ночь

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин встретит Новый год с близкими, как он делает каждый год. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в фильме «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

«Где он [Путин] будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь также отметил, что полноценно президент никогда не отдыхает и на праздниках «может быть, как-то дух переведет».

Ранее Песков заявил, что Владимира Путина не беспокоят публикации о его окружении и личной жизни. Тогда пресс-секретарь объяснил, что они постоянно сопровождают главу государства и он не обращает на них внимания.