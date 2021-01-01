В Роспотребнадзоре назвали распространенные последствия COVID-19

У переболевших COVID-19 могут наблюдаться слабость, быстрая утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В большинстве случаев после перенесенного ОРВИ человек еще долгое время чувствует слабость и быструю утомляемость. Особенно это характерно для тех, кто перенес грипп или COVID-19», — сказала Пшеничная. По ее словам, также возможны некоторые когнитивные нарушения.

Кроме того, люди, перенесшие коронавирус, жалуются на кашель, жжение в груди, головную боль, мышечные боли, головокружение, тахикардию. После перенесенной инфекции рекомендуется не спешить выходить на работу и дать время организму восстановиться, отметила эпидемиолог.

В начале декабря генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти последствиями COVID-19 называл слабость и психологические проблемы. Кроме того, он не исключал осложнения на мозг, почки, печень и сердце.