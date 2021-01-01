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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили способ перенести COVID-19 в легкой форме

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Профилактика респираторных инфекций снижает тяжесть заболевания COVID-19, тогда оно протекает более благоприятно. Об этом РБК заявил иммунолог, заведующий лабораторией, доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов.

Так он прокомментировал слова иммунолога и академика РАН Александра Караулова, который рассказал в интервью газете «Аргументы и факты», что тяжесть заболевания и благополучное выздоровление зависят от общего состояния организма и иммунитета при встрече с вирусом.

Караулов отметил, что является сторонником разумной вакцинации против всех респираторных заболеваний.

«Все вакцины, которые используются в календаре прививок, против кори, дифтерии и так далее — это тоже не ново, если делать профилактику с помощью стимуляции специфических факторов иммунной защиты, конечно, это активизирует иммунную защиту человека при встрече с коронавирусом», — сказал Костинов, подчеркнув, что все это входит в стандарт методических рекомендаций Минздрава.

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Фото:Lisa Maree Williams / Getty Images

Он отметил, что в данном вопросе необходим индивидуальный подход, и подчеркнул, что пациенту не следует заниматься самолечением — все должен назначать врач.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в разговоре с РБК подтвердил, что вопрос о вакцинации должны решать лечащий врач и пациент.

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«Любое взаимодействие макро- и микроорганизмов — очень сложно, и, безусловно, самостоятельно человек это не может решить», — объяснил он.

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