Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Почему робот-пылесос называется роботом, а стиральная машинка — нет РБК и Intel NUC, 04:00 Организаторы «Песни года» ответили на обвинения в нарушении мер по COVID Общество, 03:50 Эксперты назвали самые пьющие и курящие регионы России Общество, 03:38 Гидрометцентр предупредил о мощном антициклоне в европейской России Общество, 03:22 Эксперты назвали сложности при транспортировке вакцин от COVID в России Общество, 03:00 Врач назвал наиболее частое последствие коронавируса Общество, 02:56 В Венесуэле продлили голосование на парламентских выборах Политика, 02:46 Mastercard пересмотрит работу с владельцем PornHub Бизнес, 02:38 Почему вырос экспорт российской хайтек-продукции в пандемию РБК и Моспром, 02:27 В МВД захотели установить дневной лимит техосмотров для СТО Общество, 01:30 Адвокат Трампа Джулиани заразился коронавирусом Общество, 01:11 Как изменилась экология в Москве за 10 лет РБК и ДПиООС, 01:02 Помощник Лукашенко заявил о проходящей «эйфории» от Telegram-каналов Общество, 00:09 ВШЭ сообщила о росте глубинной гражданской активности россиян Общество, 00:00
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Врач назвал наиболее частое последствие коронавируса

Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции наиболее частым случаем является изменение артериального давления. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает «Лента.ру».

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления», — указал специалист.

Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Болибок пояснил, что это связано с поражением сосудистой системы и снижением эластичности сосудистых стенок по всему организму. Пока сложно сказать точно, насколько долговременны такие последствия.

В июне врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова отмечала, что переболевшие COVID-19 после выздоровления могут испытывать озноб даже на жаре. В качестве причины эксперт указала нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Врач отметила, что пациенты с ознобом часто ошибочно принимают его за повторное заболевание COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус врач эксперт последствия
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 декабря
Общество
Врач сообщила о необычном симптоме у переболевших COVID-19
Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 457 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter