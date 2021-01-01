Врач назвал наиболее частое последствие коронавируса

Среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции наиболее частым случаем является изменение артериального давления. Об этом сообщил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, передает «Лента.ру».

«Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления», — указал специалист.

Болибок пояснил, что это связано с поражением сосудистой системы и снижением эластичности сосудистых стенок по всему организму. Пока сложно сказать точно, насколько долговременны такие последствия.

В июне врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова отмечала, что переболевшие COVID-19 после выздоровления могут испытывать озноб даже на жаре. В качестве причины эксперт указала нарушение терморегуляции из-за поражения центральной нервной системы. Врач отметила, что пациенты с ознобом часто ошибочно принимают его за повторное заболевание COVID-19.