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Пандемия коронавируса ,  
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Итальянский врач заявил о последствиях для трети переболевших COVID

Фото:Asanka Ratnayake / Getty Images
Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Около трети людей, переболевших COVID-19, испытывают различные синдромы после выздоровления, причем это касается не только тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме и прошел через серьезную терапию, но и тех, кто перенес ее относительно легко. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти.

«Прежде всего, бывших пациентов надо разделить на две группы — одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии, вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций», — заявил врач.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

В другую группу вошли те, кто переболел COVID в легкой форме. Однако и они подвержены последствиям перенесенного заболевания, главными из которых Скотти назвал слабость и психологические проблемы. «Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и на мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что переболевшим коронавирусом необходимо делать упражнения для дыхания из йоги, чтобы избавиться от последствий инфекции.

Среди других последствий COVID-19 иммунолог назвал повреждение центральной нервной системы, скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса. Он отметил, что программу реабилитации нужно подбирать индивидуально для каждого пациента.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Американские специалисты еще в июне пришли к выводу, что первоначальные предположения, по которым COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными: болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.

Кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской Ла-Джолла указал тогда, что коронавирус бьет и по сердцу, и по печени, и по почкам. «Сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И даже подумать не могли, что воспаление легких — только первая стадия», — заявил он. По словам медика, негативными последствиями болезни могут быть ухудшившаяся свертываемость крови, сильные головные боли, головокружение.

коронавирус последствия осложнения
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