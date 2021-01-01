Итальянский врач заявил о последствиях для трети переболевших COVID

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Около трети людей, переболевших COVID-19, испытывают различные синдромы после выздоровления, причем это касается не только тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме и прошел через серьезную терапию, но и тех, кто перенес ее относительно легко. Об этом «РИА Новости» рассказал генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики Сильвестро Скотти.

«Прежде всего, бывших пациентов надо разделить на две группы — одни перенесли тяжелые поражение дыхательных органов и попали в больницу, где были подвергнуты серьезной терапии, вплоть до интубации. Им необходима амбулаторная реабилитация, восстановление респираторных функций», — заявил врач.

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В другую группу вошли те, кто переболел COVID в легкой форме. Однако и они подвержены последствиям перенесенного заболевания, главными из которых Скотти назвал слабость и психологические проблемы. «Постепенно мы узнаем о влиянии вируса не только на легкие, но и на мозг, почки, печень и сердце. Врачи в этом случае должны иметь в виду, что в последующем у пациента могут развиться осложнения, связанные с этими органами. Нам еще предстоит определить, возросла ли доля инфарктов, инсультов, болезней почек среди этих пациентов», — пояснил он.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что переболевшим коронавирусом необходимо делать упражнения для дыхания из йоги, чтобы избавиться от последствий инфекции.