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Пандемия коронавируса ,  
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Сын Мадуро сделал прививку российской вакциной против COVID-19

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра сделал прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров в своем Twitter.

«Очень горжусь своим присутствием в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19 «Спутник V», — написал он в Twitter.

Венесуэла локализует производство «Спутник V» на своей территории
Политика
Фото:АГН «Москва»

Сын Николаса Мадуро в своем Twitter поблагодарил Россию.

В октябре в Венесуэле приступили к испытаниям российской вакцины «Спутник V» против COVID-19. Президент заявлял, что в них примут участие 2 тыс. добровольцев, прежде всего сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Российский препарат испытают также его сын и старшая сестра Мария Тереза, говорил Мадуро. Глава государства отмечал, что испытания проходят успешно.

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Россия планирует начать поставки «Спутника V» в Венесуэлу в январе 2021 года. По словам венесуэльского лидера, республика получит 10 млн доз вакцины.

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Источник: JHU
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Николас Мадуро сын вакцина коронавирус
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