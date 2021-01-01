Сын Мадуро сделал прививку российской вакциной против COVID-19
Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра сделал прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров в своем Twitter.
«Очень горжусь своим присутствием в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире зарегистрированной вакцины против COVID-19 «Спутник V», — написал он в Twitter.
Сын Николаса Мадуро в своем Twitter поблагодарил Россию.