Сын Мадуро сделал прививку российской вакциной против COVID-19

В октябре в Венесуэле приступили к испытаниям российской вакцины «Спутник V» против COVID-19. Президент заявлял, что в них примут участие 2 тыс. добровольцев, прежде всего сотрудники здравоохранения и образования, а также пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Российский препарат испытают также его сын и старшая сестра Мария Тереза, говорил Мадуро. Глава государства отмечал, что испытания проходят успешно.

Россия планирует начать поставки «Спутника V» в Венесуэлу в январе 2021 года. По словам венесуэльского лидера, республика получит 10 млн доз вакцины.