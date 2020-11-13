Венесуэла локализует производство «Спутник V» на своей территории

Фото: АГН «Москва»

Венесуэла рассчитывает локализовать производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на своей территории. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказала журналистам в Москве вице-президент республики Делси Родригес.

«Да, мы предложили не только закупить (вакцину. — РБК.), но и локализовать ее производство в Венесуэле. Наши власти находятся в контакте», — ответила Родригес на соответствующий вопрос.

Она напомнила, что Венесуэла уже получила 2 тыс. доз «Спутник V» для участия в третьей фазе испытаний. «Из них 1500 — это вакцина, 500 — плацебо», — сказала Родригес.

О визите вице-президента Венесуэлы стало известно накануне. Как сообщили «РИА Новости» в посольстве Венесуэлы в России, Родригес примет участие во «встрече предпринимателей высокого уровня».