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Путин пообещал гражданство России итальянцу из Красноярска

Владимир Путин во время встречи&nbsp;в режиме видеоконференции с волонтёрами и финалистами конкурса &laquo;Доброволец России &ndash; 2020&raquo;
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с волонтёрами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообещал помочь получить российское гражданство преподавателю из Италии, переехавшему в Красноярск. Итальянец Валерио Дзанетти, который уже восемь лет живет в России, рассказал главе государства о своей мечте стать российским гражданином на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» в режиме видеоконференции.

По словам Дзанетти, он приехал в Россию, так как «сильно любит русский язык». Здесь, признался итальянец, он «никогда не чувствовал себя чужим», поэтому решил стать волонтером. Дзанетти рассказал, что его «особенно поразило, как русский народ именно в самые сложные времена проявляет свои лучшие качества».

«Я не француз, не актер, я простой итальянский преподаватель, но так сильно мечтаю стать гражданином России!» — обратился он к президенту. Дзанетти добавил, что это «тонкий намек», что рассмешило Путина. «Тоньше не бывает», — ответил глава государства с улыбкой.

Сноуден решил получить российское гражданство
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Российский лидер спросил у Дзанетти, как он, «человек с юга Европы, южанин», чувствует себя в «такой суровой климатической зоне». «Сначала было очень сложно, здесь климат очень холодный, но на самом деле люди очень горячие. Здесь есть культура помогать друг другу», — отметил итальянец, добавив, что «его сердце здесь». «Ну и паспорт российский, конечно, должен быть рядом с сердцем», — сказал Путин. «Решим этот вопрос с удовольствием», — пообещал он.

Президент отметил, что у России «очень добрые, хорошие отношения с Италией» и между странами «очень глубокие исторические связи». Государства «стараются поддерживать друг друга», в том числе в условиях пандемии коронавируса, сказал российский лидер.

Путин посоветовал Дзанетти поездить по городам России и посмотреть, «какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля».

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В 2013 году российский паспорт получил французский актер Жерар Депардье. В 2018 году он прописался в Новосибирске. За последние годы россиянами также стали американский боксер Рой Джонс, актер Стивен Сигал, боец смешанных единоборств Джефф Монсон.

Владимир Путин российское гражданство
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