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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили о частом проявлении считавшегося редким симптома COVID

Одним из широко распространенных симптомов заражения коронавирусом является миалгия — боль в мышцах. Об этом сообщила группа ученых из Исландии, результаты их исследования опубликованы в научном журнале British Medical Journal.

Специалисты изучили состояние 1564 заболевших COVID-19 исландцев. Миалгию зафиксировали у 55% пациентов.

Следующими по частоте проявления оказались головная боль, на нее пожаловался 51%, и кашель, которым страдали 49% больных.

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Общество
Фото:Максим Мишин / АГН «Москва»

Как отмечают ученые, большинство зараженных (67%) на протяжении всего заболевания имели легкие симптомы.

Российский Минздрав указывал миалгию в качестве симптома коронавирусной инфекции в начале апреля, однако отмечал, что это редкое последствие болезни, которое проявляется в 11% случаев. Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснял РБК в ноябре, что любая респираторная инфекция сопровождается интоксикационным синдромом, при котором могут возникать головная боль, миалгия, ломота в теле.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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