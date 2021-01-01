Ученые заявили о частом проявлении считавшегося редким симптома COVID

Одним из широко распространенных симптомов заражения коронавирусом является миалгия — боль в мышцах. Об этом сообщила группа ученых из Исландии, результаты их исследования опубликованы в научном журнале British Medical Journal.

Специалисты изучили состояние 1564 заболевших COVID-19 исландцев. Миалгию зафиксировали у 55% пациентов.

Следующими по частоте проявления оказались головная боль, на нее пожаловался 51%, и кашель, которым страдали 49% больных.

Как отмечают ученые, большинство зараженных (67%) на протяжении всего заболевания имели легкие симптомы.