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Инфекционисты оценили распространенность заложенности ушей при COVID-19

Фото:Kathy Willens / AP
Фото: Kathy Willens / AP

У пациентов с респираторными заболеваниями встречается заложенность ушей, сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Так он прокомментировал заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что заложенность ушей у пациентов с коронавирусом является нередким симптомом.

По словам Малышева, этот симптом укладывается в клиническую картину поражения верхних дыхательных путей. «Уши, горло и нос тесно связаны между собой, так что ничего особенного в этом заявлении нет», — сказал Николай Малышев.

В Роспотребнадзоре назвали заложенность ушей одним из симптомов COVID-19
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Фото:West Coast Surfer / moodboard / Global Look Press

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК заявил, что любая респираторная инфекция сопровождается интоксикационным синдромом.

«При этом возникают головная боль, миалгия, ломота в теле — вследствие этого такое явление, как заложенность в ушах, вполне может ощущаться. Но говорить о том, что это ключевой симптом коронавирусной инфекции, на данный момент, судя по документам, преждевременно», — сказал Вознесенский.

Он также добавил, что в девятой части Временных методических рекомендаций по коронавирусной инфекции Минздрава такой симптом отсутствует.

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В конце октября в Международной лиге дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии заявили еще об одном новом симптоме у заболевших коронавирусной инфекцией. По их данным, у некоторых заболевших появляется раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение. Этот симптом длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп, сообщали ученые.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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