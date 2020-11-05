Инфекционисты оценили распространенность заложенности ушей при COVID-19

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У пациентов с респираторными заболеваниями встречается заложенность ушей, сообщил РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Так он прокомментировал заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что заложенность ушей у пациентов с коронавирусом является нередким симптомом.

По словам Малышева, этот симптом укладывается в клиническую картину поражения верхних дыхательных путей. «Уши, горло и нос тесно связаны между собой, так что ничего особенного в этом заявлении нет», — сказал Николай Малышев.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в разговоре с РБК заявил, что любая респираторная инфекция сопровождается интоксикационным синдромом.