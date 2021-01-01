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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал маскирующий другие болезни под COVID-19 симптом

У некоторых больных с коронавирусом температура тела не повышается, а падает, однако даже этот нетипичный симптом не может точно свидетельствовать о COVID-19. Помимо коронавирусной инфекции пониженная температура является признаком ряда других заболеваний. Об этом сообщил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, передает газета «Вечерняя Москва».

«Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени», — указал специалист.

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Температура ниже нормы также может быть врожденной или вызванной употреблением лекарств, наркотиков.

Как пояснил врач, при заражении коронавирусом в нетипичных случаях температура опускается до 35 градусов. Чаще всего это происходит с пожилыми или детьми.

Организм первых уже не способен вырабатывать защитные лейкоциты, из-за которых обычно и поднимается температура. «У детей тоже наблюдается подобная особенность. В данном случае это происходит, потому что детский организм очень лабильный, быстро перестраивается», — отметил Кондрахин.

Ранее о необычном падении температуры у заболевших COVID-19 до 35 градусов и ниже говорил врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Он уточнял, что симптом наблюдается у тех, кто легко переносит заболевание, и может быть следствием нарушения обмена веществ.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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