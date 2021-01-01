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Пандемия коронавируса ,  
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ВТБ выявил снижение спроса на новогодний отдых в Москве почти в два раза

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Интерес россиян к традиционно самым популярным новогодним направлениям — к Москве и Санкт-Петербургу — значительно снизился по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли в ВТБ, проанализировав статистку о тратах клиентов на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники. Сообщение банка есть у РБК.

Общий объем потраченных на эти цели средства за этот период составил около 600 млн руб.

При этом на бронирование московских гостиниц граждане потратили около 150 млн руб. Это на 45% меньше, чем в прошлом году. На бронирование отелей в Санкт-Петербурге россияне потратили 136 млн руб., что на 34% меньше, чем в 2019 году.

В то же время в ВТБ зафиксировали значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц превысила прошлогодние показатели на 86%. В Ленинградской области спрос вырос на 73% к прошлому году.

Также выросли траты россиян на новогодний отдых на горнолыжных курортах России по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на гостиницы Горного Алтая по сравнению с прошлым годом вырос в 3,5 раза, на горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области — на треть. На бронирование гостиниц в Сочи россияне потратили на 53% больше, чем годом ранее, сумма составила свыше 120 млн руб., сообщили в ВТБ.

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Фото:Jean-Christophe Bott / EPA / ТАСС

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Москва и Петербург находятся на первом и втором месте среди российских регионов по количеству заболевших коронавирусом. В Петербурге третьи сутки подряд выявляют рекордное для этого города число заразившихся. За последний день COVID-19 диагностировали у 3779 человек. С начала эпидемии инфекцию выявили у 166 942 человек.

В Москве за время пандемии зафиксировали 679 163 случая заражения коронавирусом, из них 7 215 — за последние сутки.

Власти Петербурга попросили туристов не приезжать в город на Новый год из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Также в городе ужесточили ограничения: закрыли аквапарки, а также ледовые катки, выставки, музеи и театры, работающие в зданиях торгово-развлекательных центров. Помимо этого, с 30 декабря по 3 января кафе и рестораны прекратят работу. Все это привело к тому, что туристы начали массово отказываться от новогодних поездок в город, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

ВТБ горнолыжные курорты новогодние праздники
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