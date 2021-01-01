ВТБ выявил снижение спроса на новогодний отдых в Москве почти в два раза

Фото: Андрей Любимов / РБК

Интерес россиян к традиционно самым популярным новогодним направлениям — к Москве и Санкт-Петербургу — значительно снизился по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли в ВТБ, проанализировав статистку о тратах клиентов на бронирование гостиниц и баз отдыха на новогодние праздники. Сообщение банка есть у РБК.

Общий объем потраченных на эти цели средства за этот период составил около 600 млн руб.

При этом на бронирование московских гостиниц граждане потратили около 150 млн руб. Это на 45% меньше, чем в прошлом году. На бронирование отелей в Санкт-Петербурге россияне потратили 136 млн руб., что на 34% меньше, чем в 2019 году.

В то же время в ВТБ зафиксировали значительный рост спроса на отдых в Московской и Ленинградской областях. В Подмосковье сумма бронирования гостиниц превысила прошлогодние показатели на 86%. В Ленинградской области спрос вырос на 73% к прошлому году.

Также выросли траты россиян на новогодний отдых на горнолыжных курортах России по сравнению с предыдущим годом.