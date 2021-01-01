Минтруд из-за пандемии предложил упростить подтверждение инвалидности

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Минтруд предложил упростить процедуру оформления инвалидности для тех, кто впервые проходит медико-социальную экспертизу (необходима для признания инвалидом). Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что граждане, которые впервые столкнулись с этой процедурой, испытывают сложности из-за загруженности медицинских организаций в период пандемии COVID-19 и введенными в связи с этим ограничениями.

Минтруд приводит статистику: за апрель—ноябрь 2020 года больницы направили на медико-социальную экспертизу на 23% меньше людей, чем в прошлом году.

Чтобы не допустить нарушения прав граждан, предлагается не проводить медицинские обследования, если ранее уже были подтверждены нарушения здоровья, позволяющие считать человека инвалидом.