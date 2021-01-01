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Общество ,  
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Минтруд из-за пандемии предложил упростить подтверждение инвалидности

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Минтруд предложил упростить процедуру оформления инвалидности для тех, кто впервые проходит медико-социальную экспертизу (необходима для признания инвалидом). Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что граждане, которые впервые столкнулись с этой процедурой, испытывают сложности из-за загруженности медицинских организаций в период пандемии COVID-19 и введенными в связи с этим ограничениями.

Минтруд приводит статистику: за апрель—ноябрь 2020 года больницы направили на медико-социальную экспертизу на 23% меньше людей, чем в прошлом году.

Мишустин упростил правила оформления инвалидности
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Чтобы не допустить нарушения прав граждан, предлагается не проводить медицинские обследования, если ранее уже были подтверждены нарушения здоровья, позволяющие считать человека инвалидом.

То есть перед медико-социальной экспертизой человек, впервые ее проходящий, не должен проходить обследования, которые дублируют предыдущие, и дополнительно доказывать, что у него присутствуют заявленные нарушения здоровья.

Сейчас проект постановления правительства проходит общественные обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

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В марте из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Минтруд ввел временный порядок установления инвалидности и предложил дистанционный формат этой процедуры. Он распространился и на тех, кто проходит экспертизу впервые, и на граждан, продлевающих статус инвалида. В сентябре эту меру продлили до конца февраля 2021 года.

Минтруд продлит заочное переосвидетельствование инвалидности
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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

В конце ноября премьер-министр Михаил Мишустин упростил процедуру оформления инвалидности, которая заработает после окончания действия введенной в связи с COVID-19 временного порядка.

Ранее больницы выдавали направления с перечнем обследований, которые нужно было пройти перед медико-социальной экспертизой. Если не все обследования были пройдены, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику. По новым правилам специалисты бюро экспертизы сами будут запрашивать эти данные.

инвалидность Минтруд оформление
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