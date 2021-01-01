Мишустин упростил правила оформления инвалидности

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности. Соответствующий документ, подписанный главой правительства, опубликован на сайте кабмина.

Для подтверждения или установления инвалидности нужно пройти медико-социальную экспертизу, направление для которой выдает поликлиника, указывая сведения о проведенных медобследованиях.

Раньше в случае, если в направлении указаны не все обследования, гражданам необходимо было повторно обращаться в поликлинику. Теперь же, согласно принятым изменениям, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут делать это сами.

На возврат направления им дается не более трех рабочих дней, еще 14 дней будет у поликлиники для доработки документов.