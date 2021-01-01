Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 75,86 (+0,41) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,46 (+0,43) Инвестиции, 27 ноя, 14:51
РБК Pro: как концепция 15-минутных городов меняет мир Pro, 12:28 Как большие данные позволяют «Сапсанам» сократить опоздания РБК и «Сименс», 12:14 Репетиции в масках: как работает Королевский театр в Мадриде в пандемию Общество, 12:13  СМИ узнали о планах «Химок» выкупить права на футболиста «Спартака» Спорт, 12:13 Власти расширили территорию морского порта Владивостока Экономика, 12:07 Мишустин упростил правила оформления инвалидности Общество, 12:02 Роскомнадзор попросил IT-компании помочь cоздать видеохостинги для СМИ Технологии и медиа, 11:49 Глушаков назвал невызов Дзюбы в сборную решением «не только Черчесова» Спорт, 11:45 Онищенко выступил против всеобщей вакцинации от COVID-19 Общество, 11:40 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 11:25 От «купим квартиру» до «у меня ключи»: молодые бизнесмены выбирают жилье РБК и ВТБ, 11:13 Что взять в ипотеку: трешку за МКАДом или однушку в Медведково РБК и ВТБ, 11:06 СМИ узнали о переговорах «Спартака» с футболистом сборной Перу Спорт, 11:02 Клуб пенсионерок взорвал рынок США. Они обогнали Dow и стали звездами ТВ Инвестиции, 11:01
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Общество ,  
0 

Мишустин упростил правила оформления инвалидности

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры оформления инвалидности. Соответствующий документ, подписанный главой правительства, опубликован на сайте кабмина.

Для подтверждения или установления инвалидности нужно пройти медико-социальную экспертизу, направление для которой выдает поликлиника, указывая сведения о проведенных медобследованиях.

Раньше в случае, если в направлении указаны не все обследования, гражданам необходимо было повторно обращаться в поликлинику. Теперь же, согласно принятым изменениям, специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут делать это сами.

На возврат направления им дается не более трех рабочих дней, еще 14 дней будет у поликлиники для доработки документов.

В Москве упростили процедуру получения выплат на детей
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пресс-службе правительства уточнили, что новые правила начнут действовать, когда будет отменен временный порядок оформления инвалидности в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Согласно действующему постановлению, он будет действовать до 1 марта 2021 года.

В России упростили оформление соцвыплат на покупку жилья молодыми семьями
Общество
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

Ранее Мишустин упростил процедуру оформления социальной поддержки опекунам людей с инвалидностью и детей-сирот. Раньше опекун должен был лично подтверждать свой статус для получения денежных выплат. Теперь оформить все необходимые документы можно будет дистанционно. В пресс-службе пояснили, что система начнет полностью функционировать к концу 2020 года, так как к этому времени в Единую государственную информационную систему социального обслуживания будут внесены все сведения о законных представителях.

правительство Россия оформление инвалидность
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,85 +0,18% EUR/RUB ₽90,74 +0,54% EUR/USD $1,2 +0,41%
Материалы по теме
Мишустин внес препарат «Спинраза» в перечень жизненно важных лекарств
Общество
Мишустин пообещал признать вакцины от COVID жизненно важными средствами
Общество
Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter