Минтруд продлит заочное переосвидетельствование инвалидности

Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавирусной инфекции до 1 марта следующего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

Как передает агентство, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на полгода действие временного порядка признания лица инвалидом.

В ответе депутату Минтруд сообщил, что подготовил соответствующий проект постановления. «Проектом постановления предусматривается внесение изменений <...> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минтруде отметили, что в проект постановления включат возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.