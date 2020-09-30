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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд продлит заочное переосвидетельствование инвалидности

Минтруд планирует продлить временный порядок заочного переосвидетельствования инвалидности из-за пандемии коронавирусной инфекции до 1 марта следующего года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство.

Как передает агентство, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич направил обращение главе Минтруда Антону Котякову с просьбой продлить на полгода действие временного порядка признания лица инвалидом.

В ответе депутату Минтруд сообщил, что подготовил соответствующий проект постановления. «Проектом постановления предусматривается внесение изменений <...> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Также в Минтруде отметили, что в проект постановления включат возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.

В конце марта Минтруд предложил до 1 октября 2020 года устанавливать инвалидность без личного присутствия заявителя из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. По подсчетам ведомства, эти меры должны были затронуть около 180 тыс. человек.

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