Эпидемиолог назвал классический пример суперраспространителя COVID-19

Среди носителей коронавируса наиболее опасны те, кто находится в закрытом помещении, не носит маску и не соблюдает дистанцию, сообщил «Ленте.ру» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

«Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт», — сказал Горелов.

Распространение инфекции — это результат несоблюдения главного правила: «болен — останься дома». При тяжелом течении COVID-19, например, когда человек постоянно кашляет, вероятность заразиться возрастает. Однако в закрытом помещении при длительном контакте заболеть можно и от бессимптомного носителя, пояснил эпидемиолог.

Горелов рассказал, что первый случай с суперраспространителем был выявлен в Южной Корее, где женщина с коронавирусом заразила в церкви 1,2 тыс. человек. «Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят», — отметил академик.