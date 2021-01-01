Гинцбург дал советы по вакцинированию от коронавируса аллергиков

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Люди с аллергией могут прививаться вакциной «Спутник V» против коронавирусной инфекции, но не в период обострения заболевания. Об этом сообщил разработчик препарата, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Вакцину «Спутник V» можно делать людям с аллергическими осложнениями, но единственное, не в стадии, когда это аллергическое заболевание обострено», — заявил Гинцбург. Он добавил, что перед тем, как использовать для хронических аллергиков вакцину, необходимо посмотреть некоторые параметры крови. По словам Гинцбурга, если анализы на C-реактивный белок, а также уровень иммуноглобулинов класса Е находятся в норме, то делать прививку можно.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе. С 5 декабря широкая вакцинация препаратом началась в Москве, первыми должны получить прививку учителя, врачи и сотрудники соцслужб. Остальные регионы готовы приступить к вакцинации до конца недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.