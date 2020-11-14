Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19
Главная особенностью больных с коронавирусом, у которых COVID-19 протекает без внешних симптомов, в том, что они остаются высоко заразными. Об этом заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, передает «РИА Новости».
«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — предупредил он.
По словам эксперта, бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных коронавирусом.
Ранее эксперты говорили, что заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее заразны в первые дни после попадания вируса в их организм, до появления первых возможных симптомов. Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев отмечал РБК, что человек, зараженный COVID-19, уже через день становится его распространителем.