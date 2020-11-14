Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

В то же время, как считают специалисты, количество выделяемого вируса и активная фаза распространения могут отличаться у разных заболевших в зависимости от их личных особенностей.

В России за последние сутки выявили рекордное число зараженных с начала пандемии, 21 983 человек. Общее число больных с коронавирусом выросло до 1 880 551 человек.