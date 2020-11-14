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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог назвал главную особенность бессимптомных носителей COVID-19

Главная особенностью больных с коронавирусом, у которых COVID-19 протекает без внешних симптомов, в том, что они остаются высоко заразными. Об этом заявил академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, передает «РИА Новости».

«Их главной особенностью является сравнительно высокая инфекционность», — предупредил он.

По словам эксперта, бессимптомные заболевшие занимают 20-40% от общего числа зараженных коронавирусом.

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Ранее эксперты говорили, что заболевшие коронавирусной инфекцией наиболее заразны в первые дни после попадания вируса в их организм, до появления первых возможных симптомов. Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев отмечал РБК, что человек, зараженный COVID-19, уже через день становится его распространителем.

В то же время, как считают специалисты, количество выделяемого вируса и активная фаза распространения могут отличаться у разных заболевших в зависимости от их личных особенностей.

В России за последние сутки выявили рекордное число зараженных с начала пандемии, 21 983 человек. Общее число больных с коронавирусом выросло до 1 880 551 человек.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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