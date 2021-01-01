Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

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Если член семьи заразился коронавирусом, не значит, что переболеют все. Чтобы не заразить близких, находясь с ними в одной квартире, необходимо соблюдать предосторожности, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что заразиться — не значит заболеть. «В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает», — рассказал врач.

Если иммунитет ослаблен, то возникают «различные проявления заболевания, которое называется COVID-19», пояснил Болибок. «Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», — добавил он.

По его словам, заболеть можно при наличии «какого-то дополнительного фактора, ослабляющего природную защиту», например переохлаждение, стресс, алкоголь. В этом случае иммунитет снижается, и человек не может сопротивляться инфекции.