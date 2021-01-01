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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвал способы не заразиться коронавирусом от членов семьи

Фото:Лев Власов / SOPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Лев Власов / SOPA / ZUMA / ТАСС

Если член семьи заразился коронавирусом, не значит, что переболеют все. Чтобы не заразить близких, находясь с ними в одной квартире, необходимо соблюдать предосторожности, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он отметил, что заразиться — не значит заболеть. «В большинстве случаев происходит так: коронавирусной инфекцией люди заражаются, иммунная система срабатывает и совершенно никаких симптомов не возникает», — рассказал врач.

Если иммунитет ослаблен, то возникают «различные проявления заболевания, которое называется COVID-19», пояснил Болибок. «Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50», — добавил он.

По его словам, заболеть можно при наличии «какого-то дополнительного фактора, ослабляющего природную защиту», например переохлаждение, стресс, алкоголь. В этом случае иммунитет снижается, и человек не может сопротивляться инфекции.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Зараженный при пребывании в ограниченном пространстве с семьей должен тщательно соблюдать все рекомендации: он должен находиться в отдельной комнате, выходить только тогда, когда «все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. «Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются», — отметил Болибок.

Ранее врач рассказал, что люди с ослабленным иммунитетом могут повторно заразиться коронавирусной инфекцией, однако таких случаев мало. Если человек уже переболел COVID-19, но был в контакте с зараженным, то, по мнению Болибока, он на какое-то время может стать бессимптомным носителем инфекции. Сам же переболевший не заразиться, такой контакт, наоборот, будет поддерживать постинфекционный иммунитет.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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