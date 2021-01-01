Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 73,71 (+0,41) Инвестиции, 10 дек, 12:48
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 89,13 (+0,19) Инвестиции, 10 дек, 12:48
Эпидемиолог назвал классический пример суперраспространителя COVID-19 Общество, 04:18 ЕС расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море Политика, 04:03 Где мой грузовик: как управлять парком грузовых автомобилей РБК и Scania, 03:46 Вильфанд сообщил об уходящем антициклоне-«джентльмене» и потеплении Общество, 03:40 СК возбудил дело после гибели матери с ребенком при пожаре в Москве Общество, 03:16 Посол России заявил о попытке США санкциями отвлечь внимание от проблем Политика, 03:06 Более 100 республиканцев в Конгрессе поддержали пересмотр итогов выборов Политика, 03:01 Какие возможности для игр открывает новая консоль PlayStation 5 РБК и PlayStation, 02:42 Mastercard и Visa запретили использование своих карт на PornHub Бизнес, 02:18 Определились все участники плей-офф Лиги Европы Спорт, 01:56 СМИ узнали о боевой готовности войск США на Ближнем Востоке Политика, 01:54 Почему люди хотят получать услуги, не общаясь с другими людьми РБК и Intel NUC, 01:45 Въехавший в авто российских миротворцев в Карабахе водитель нарушил ПДД Общество, 01:29 Марокко четвертой из арабских стран установила отношения с Израилем Политика, 01:13
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,05 -1,1% EUR/RUB ₽88,67 -0,64% EUR/USD $1,21 +0,49%
Общество ,  
0 

Вильфанд сообщил об уходящем антициклоне-«джентльмене» и потеплении

Антициклон на следующей неделе постепенно покинет европейскую территорию России, с понедельника в Москве ожидается потепление и небольшой снег, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейскую часть влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, которое было в первую половину неделю. Потом постепенно давление падает. Но антициклон все равно будет до начала следующей недели — в понедельник и во вторник», — сказал Вильфанд.

В связи с падением давления характер погоды начнет меняться. В столице температура будет постепенно повышаться.

«Именно постепенное, такое джентльменском, медленное, неспешное поведение антициклона», — отметил синоптик.

Синоптики предупредили о потеплении в Москве в выходные
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

С понедельника ночью будет минус 7-9 градусов, по области — до 11 градусов мороза, днем температура не превысит минус 1-6 градусов. При этом плюсовой температуры ждать не стоит. В начале недели возможен небольшой снег.

7 декабря была зафиксирована самая холодная ночь в Москве с начала зимы, температура опускалась до минус 14 градусов. Утром понедельника наблюдалось рекордно высокое атмосферное давление — 768,7 мм ртутного столба.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Роман Вильфанд погода Москва Гидрометцентр
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,05 -1,1% EUR/RUB ₽88,67 -0,64% EUR/USD $1,21 +0,49%
Материалы по теме
Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в нескольких регионах
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Подмосковье с начала зимы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter