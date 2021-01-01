Вильфанд сообщил об уходящем антициклоне-«джентльмене» и потеплении

Антициклон на следующей неделе постепенно покинет европейскую территорию России, с понедельника в Москве ожидается потепление и небольшой снег, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На европейскую часть влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, которое было в первую половину неделю. Потом постепенно давление падает. Но антициклон все равно будет до начала следующей недели — в понедельник и во вторник», — сказал Вильфанд.

В связи с падением давления характер погоды начнет меняться. В столице температура будет постепенно повышаться.

«Именно постепенное, такое джентльменском, медленное, неспешное поведение антициклона», — отметил синоптик.