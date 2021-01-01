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Синоптики предупредили о потеплении в Москве на выходных

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

На европейскую часть России движутся теплые воздушные массы с Атлантики. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, сибирский антициклон, который обеспечивал морозную и ясную погоду, начнет разрушаться и уже в воскресение, 13 декабря, небо начнет затягиваться облаками.

В связи с этим на европейской части страны иногда будет идти небольшой снег, однако серьезных снегопадов не ожидается.

В Москве перемена погоды станет заметна 14 декабря, добавила Паршина. Так, в ночное время температура воздуха будет составлять от минус 3 до минус 8 градусов, в дневное время — от нуля до минус 5. Таким образом, потеплеет на 5-7 градусов.

Ночь на 7 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В начале недели, 7 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об антициклоне, сформировавшемся в Сибири и переместившемся с востока на запад из-за редкого атмосферного процесса. Поэтому всю неделю на юге и в центре европейской части России установилась морозная и солнечная погода.

Накануне Вильфанд предупредил, что в Приволжском и Южном федеральном округе ожидается аномально холодная погода. В частности, низкая температура будет в Астраханской и Волгоградской областях, республике Калмыкия.
 

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