Синоптики предупредили о потеплении в Москве на выходных

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

На европейскую часть России движутся теплые воздушные массы с Атлантики. Об этом «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, сибирский антициклон, который обеспечивал морозную и ясную погоду, начнет разрушаться и уже в воскресение, 13 декабря, небо начнет затягиваться облаками.

В связи с этим на европейской части страны иногда будет идти небольшой снег, однако серьезных снегопадов не ожидается.

В Москве перемена погоды станет заметна 14 декабря, добавила Паршина. Так, в ночное время температура воздуха будет составлять от минус 3 до минус 8 градусов, в дневное время — от нуля до минус 5. Таким образом, потеплеет на 5-7 градусов.