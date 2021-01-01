Ночь на 7 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ночь с 6 на 7 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы, минимальная температура в столице составила минус 14 градусов. Об этом РБК сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На ВДНХ минимальная температура составила минус 9,3 градуса, в Тушине — минус 8 градусов, в Измайлово и в МГУ — минус 10 градусов, в Бутово — минус 14», — сказала она.

По словам синоптика, в ближайшее время погода в столице будет морозной. «Погоду будет по-прежнему определять антициклон, он малооблачный, температура в ночные часы будет довольно низкая. Среднесуточная температура будет градуса на два ниже климатической нормы», — отметила Позднякова.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погоду в столице сейчас определяет западное крыло сибирского антициклона. «На улице стоит ясная морозная погода, температура воздуха — минус 8,9 градуса. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе существенных изменений не претерпит», — сказал Тишковец РБК.