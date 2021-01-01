В Москве зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве, утром 7 декабря оно составило 768,7 мм ртутного столба. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это сравнимо с нахождением в шахте глубиной почти 250 м. На нас давит дополнительный столб воздуха, который будет вызывать у метеопатов дискомфортные ощущения», — сказал Тишковец.

По его словам, предыдущий рекорд составлял 768,1 мм рт. ст., такое атмосферное давление было зафиксировано в 1959 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на этой неделе атмосферное давление в Москве будет заметно повышенным. В некоторые дни, по его словам, оно может быть на 20 мм ртутного столба выше нормы, составляющей около 750 мм.