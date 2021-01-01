В Мурманске из-за воздушных шаров отключилось электричество

«На месте работала аварийно-восстановительная бригада филиала «МРСК Северо-Запада» в составе шести человек и одной единицы техники и от ГУ МЧС оперативная группа в составе трех человек и одной единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал РБК житель Мурманска, из-за аварии в центре Мурманска образовалась пробка на дороге. «В Октябрьском районе города на проспекте Ленина стоят троллейбусы, только с одной стороны проспекта не работает городское освещение, в домах свет есть. В связи с этим небольшой затор из троллейбусов, может, машин десять», — рассказал местный житель.

В средине ноября из-за непогоды без электроснабжения остались около 113,8 тыс. жителей Дагестана. В октябре по аналогичной причине массовые перебои с электричеством произошли в Хабаровском крае. Тогда без электроснабжения остались 36,2 тыс. человек, проживающих в 40 населенных пунктах.