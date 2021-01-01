В Мурманске из-за воздушных шаров отключилось электричество

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 73,71 (+0,41) Инвестиции, 12:48
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 89,13 (+0,19) Инвестиции, 12:48
Pro личный бренд: как выстроить имидж в соцсетях РБК Стиль и HUAWEI, 22:28 Кадыров предложил внести Чечню в Книгу рекордов Гиннесса из-за санкций Политика, 22:17 Как прокачать свою бизнес-идею и получить инвестиции РБК и Сбер500, 21:59 Стоимость Airbnb удвоилась в первый день торгов и превысила $100 млрд Инвестиции, 21:59 Евросоюз решил продлить санкции против России Политика, 21:52 Голикова предупредила о росте смертности в ноябре и декабре Общество, 21:50 Цену масла и сахара ограничат, санкции для «Ахмата». Главные новости РБК Общество, 21:44 Юмашев опроверг встречу в кооперативе «Озеро» с «вином и котлетками» Политика, 21:37 Журнал Time назвал корейскую группу BTS артистами года Общество, 21:36 Цены на сахар и подсолнечное масло ограничат. Почему подорожали продукты Бизнес, 21:31 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 21:27 Чемпионат Европы по фигурному катанию отменили из-за COVID-19 Спорт, 21:15 ЦБ запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам Финансы, 21:12 В Мурманске из-за воздушных шаров отключилось электричество Общество, 21:09
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,08 -1,06% EUR/RUB ₽88,63 -0,69% EUR/USD $1,21 +0,42%
Общество ,  
0 

В Мурманске из-за воздушных шаров отключилось электричество

Фото: teamnavalny_mur / VK
Фото: teamnavalny_mur / VK

В Мурманске из-за воздушных шаров, которые запутались в линиях электропередачи на распределительном устройстве подстанции, отключилось электричество. Об этом сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба распределительной компании «Россети Северо-Запад».

Фото: rossetisevzap / VK
Фото: rossetisevzap / VK

«Причиной кратковременного технологического нарушения стала связка воздушных шаров. Она попала на распределительное устройство подстанции 110 кВ и вызвала короткое замыкание», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что в настоящий момент авария устранена.

В пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области сообщили РБК, что отключение электричества произошло в 18:30. Через 15 минут электроснабжение было восстановлено.

«На месте работала аварийно-восстановительная бригада филиала «МРСК Северо-Запада» в составе шести человек и одной единицы техники и от ГУ МЧС оперативная группа в составе трех человек и одной единицы техники», — сообщили в ведомстве.

В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики
Бизнес
Павел Сниккарс

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу

Как рассказал РБК житель Мурманска, из-за аварии в центре Мурманска образовалась пробка на дороге. «В Октябрьском районе города на проспекте Ленина стоят троллейбусы, только с одной стороны проспекта не работает городское освещение, в домах свет есть. В связи с этим небольшой затор из троллейбусов, может, машин десять», — рассказал местный житель.

В средине ноября из-за непогоды без электроснабжения остались около 113,8 тыс. жителей Дагестана. В октябре по аналогичной причине массовые перебои с электричеством произошли в Хабаровском крае. Тогда без электроснабжения остались 36,2 тыс. человек, проживающих в 40 населенных пунктах.

авария электричество Мурманская область новости
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,08 -1,06% EUR/RUB ₽88,63 -0,69% EUR/USD $1,21 +0,42%
Материалы по теме
Власти пообещали за выходные подать электричество на остров Русский
Общество
В Дагестане более 113 тыс. человек остались без электричества
Общество
Во Владивостоке произошли перебои со светом, отоплением и интернетом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter