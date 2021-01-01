В Мурманске из-за воздушных шаров отключилось электричество
В Мурманске из-за воздушных шаров, которые запутались в линиях электропередачи на распределительном устройстве подстанции, отключилось электричество. Об этом сообщила во «ВКонтакте» пресс-служба распределительной компании «Россети Северо-Запад».
«Причиной кратковременного технологического нарушения стала связка воздушных шаров. Она попала на распределительное устройство подстанции 110 кВ и вызвала короткое замыкание», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что в настоящий момент авария устранена.
В пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области сообщили РБК, что отключение электричества произошло в 18:30. Через 15 минут электроснабжение было восстановлено.