В Дагестане более 113 тыс. человек остались без электричества

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Кумторкалинском и Хасавюртовском районах Дагестана из-за непогоды без электроснабжения остались около 113,8 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

По информации ведомства, массовые аварийные отключения в распределительных сетях происходят с 8:00 из-за неблагоприятных погодных условий: ветра до 15 м/с и дождя. К аварийно-восстановительным работам привлекли 62 бригады в составе 244 человек и 70 единиц специальной техники.

Ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго России, а также правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, отметили в министерстве.

В октябре массовые перебои с электричеством из-за плохой погоды произошли в Хабаровском крае. В результате без электроснабжения остались 36,2 тыс. человек, проживающих в 40 населенных пунктах.