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В Хабаровском крае без света остались около 36,2 тыс. человек

В Хабаровском крае из-за плохой погоды начались массовые перебои с электричеством. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населенных пунктах края (около 36 200 человек)», — уточняется в сообщении.

К авариям на электросетях привели сильный ветер (до 25 м/с) и выпадение мокрого снега. Проблемы с электроснабжением возникли с 17-10 по мск 23 сентября.

К восстановительным работам привлекли восемь бригад в составе 20 человек, восемь единиц техники. Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

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Фото:rus_crime_irkutsk / VK

На сайте главка МЧС по региону сказано, что нарушения в подаче электроэнергии затронули, в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Как сообщило МЧС, аварийные работы осложняло продолжение осадков, в частности мокрый снег, который налипал на провода линий электропередач.

В конце июля в Челябинске без света оказались 69 тыс. человек. Причиной стала авария на линии электросети, эксперты не исключали стороннее воздействие. В течение получаса после аварии неполадки по большей части устранили.

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