В Хабаровском крае без света остались около 36,2 тыс. человек

В Хабаровском крае из-за плохой погоды начались массовые перебои с электричеством. Об этом говорится на сайте Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 40 населенных пунктах края (около 36 200 человек)», — уточняется в сообщении.

К авариям на электросетях привели сильный ветер (до 25 м/с) и выпадение мокрого снега. Проблемы с электроснабжением возникли с 17-10 по мск 23 сентября.

К восстановительным работам привлекли восемь бригад в составе 20 человек, восемь единиц техники. Ликвидация последствий находится на особом контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.