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Бизнес ,  
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В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики

Павел Сниккарс
Павел Сниккарс (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики России. Он сменил на этом посту Юрия Маневича. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения», — уточняется на сайте Минэнерго.

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Маневич уволился по собственному желанию. Он занимал свой пост с апреля 2019 года.

Юрий Маневич является братом убитого в 1997 году вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, источники «Коммераснта» называли экс-заместителя главы Минэнерго близким к руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу и главе Сбербанка Герману Грефу.

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Назначенный на место Маневича Сниккарс прежде возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго, он работал на этой должности с 2013 года.

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Сниккарс родился 24 декабря 1978 года. Окончил Сибирскую академию государственной службы и Сибирский университет потребительской кооперации, кандидат экономических наук.Трудился на различных должностях в «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», НП «Совет рынка».

В ноябре министром энергетики стал председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов, сменивший Александра Новака. У Новака было восемь заместителей, но в начале сентября Мишустин сократил их число до семи.

Минэнерго назначение
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