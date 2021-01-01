В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Павла Сниккарса заместителем министра энергетики России. Он сменил на этом посту Юрия Маневича. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения», — уточняется на сайте Минэнерго.
Маневич уволился по собственному желанию. Он занимал свой пост с апреля 2019 года.
Юрий Маневич является братом убитого в 1997 году вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, источники «Коммераснта» называли экс-заместителя главы Минэнерго близким к руководителю «Роснано» Анатолию Чубайсу и главе Сбербанка Герману Грефу.