В Минэнерго сменился куратор электроэнергетики

Назначенный на место Маневича Сниккарс прежде возглавлял департамент развития электроэнергетики Минэнерго, он работал на этой должности с 2013 года.

Сниккарс родился 24 декабря 1978 года. Окончил Сибирскую академию государственной службы и Сибирский университет потребительской кооперации, кандидат экономических наук.Трудился на различных должностях в «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», НП «Совет рынка».

В ноябре министром энергетики стал председатель правления «РусГидро» Николай Шульгинов, сменивший Александра Новака. У Новака было восемь заместителей, но в начале сентября Мишустин сократил их число до семи.