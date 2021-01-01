Путин допустил проведение в России широкой амнистии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 73,71 (+0,41) Инвестиции, 12:48
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 89,13 (+0,19) Инвестиции, 12:48
В каких регионах 31 декабря будет выходным днем. Карта Общество, 17:59 Конституционный суд утвердил Санду президентом Молдавии Политика, 17:59 Зачем городу нужны зеленые крыши РБК и ДПиООС, 17:56 Экс-глава СПЧ назвал идею создания суда по правам человека «сверхновой» Политика, 17:51 Цена нефти Brent превысила $50 за баррель впервые с марта Инвестиции, 17:44 СК возбудил дело после смерти женщины в махачкалинском роддоме Общество, 17:44 Путин впервые прокомментировал самоубийство журналистки Славиной Общество, 17:40 Pro тайм-менеджмент: как всё успевать и быть продуктивным 17:35 ПСБ расширил программу лояльности для клиентов Orange Premium Club Пресс-релиз, 17:35 Организатор объяснил формирование «карты сопротивления» баров Петербурга Общество, 17:33 Определились соперники сборной России по футболу на молодежном Евро-2021 Спорт, 17:31 «Криптозимы не будет». Почему не стоит ждать резкого падения криптовалют Крипто, 17:28 Глава Единой лиги ВТБ рассказала РБК о дырах в бюджетах клубов. Главное Спорт, 17:24 По указу Путина в России появились новый адмирал и 34 генерала Общество, 17:09
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,19 -0,9% EUR/RUB ₽88,91 -0,37% EUR/USD $1,22 +0,57%
Политика ,  
0 

Путин допустил проведение в России широкой амнистии

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть возможность проведения в стране широкой амнистии. Об этом глава заявил на заседании совета по правам человека (СПЧ).

В ответ на предложение одной из участниц заседания о проведении амнистии глава государства ответил: «Здесь надо внимательно посмотреть». По словам президента, надо учесть мнение потерпевших. «Как акт гуманизма это возможно для применения», — сказал Путин.

«Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», — добавил глава государства.

Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей
Экономика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В прошлом году в СПЧ сообщили о разработке двух проектов амнистии по случаю 75-летия Победы. Как заявил глава совета Михаил Федотов, совет выберет оптимальный вариант и передаст его президенту.

Как свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, 44% респондентов посчитали амнистию в честь 75-летия Победы хорошей идеей. 39% сказали, что «скорее одобряют», еще 11% заявили о безусловной поддержке инициативы.

В последний раз массовая амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тыс. человек, большая часть из которых была осуждена условно.

Читайте на РБК Pro
Бородатая планета: как хипстеризация охватила весь мир — The Economist Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Максим Ноготков: в России невозможно создать Кремниевую долину РБК Pro: карьерный маркетинг. Какие инструменты помогут найти работу
Владимир Путин Совет по правам человека амнистия
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽73,19 -0,9% EUR/RUB ₽88,94 -0,34% EUR/USD $1,22 +0,57%
Материалы по теме
Путин заявил о косвенном признании вины Ходорковским перед помилованием
Политика
Суд освободил по амнистии фигуранта дела о крушении самолета главы Total
Общество
Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter