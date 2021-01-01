Путин допустил проведение в России широкой амнистии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин обещал рассмотреть возможность проведения в стране широкой амнистии. Об этом глава заявил на заседании совета по правам человека (СПЧ).

В ответ на предложение одной из участниц заседания о проведении амнистии глава государства ответил: «Здесь надо внимательно посмотреть». По словам президента, надо учесть мнение потерпевших. «Как акт гуманизма это возможно для применения», — сказал Путин.

«Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», — добавил глава государства.

В прошлом году в СПЧ сообщили о разработке двух проектов амнистии по случаю 75-летия Победы. Как заявил глава совета Михаил Федотов, совет выберет оптимальный вариант и передаст его президенту.