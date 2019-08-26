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Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
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Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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СПЧ предложит Путину два проекта амнистии к 2020 году

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава Совета Михаил Федоров в интервью «РИА Новости».

Федоров заявил, что президиум СПЧ еще в апреле решил добиться амнистии к юбилею Победы. Подготовкой проектов занимались две постоянные комиссии совета. По словам Федорова, после обсуждения СПЧ выберет оптимальный проект и передаст доработанный вариант президенту.

«Говорить о том, на кого может распространяться амнистия, преждевременно, потому что мы даже еще не определились сами, какой из двух альтернативных вариантов будем дорабатывать», — сказал Федоров. Он также отметил, что, в отличие от практики прошлых лет, СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

Федотов напомнил, что сейчас в разработке находится новый Кодекс об административных правонарушениях. По его мнению, необходимо прилагать усилия для включения в новый КоАП общих норм, касающихся административной амнистии, что в будущем поможет проще добиваться ее объявления.

Предыдущая массовая амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тыс. человек, большая часть из которых была осуждена условно.

Теги: Совет по правам человека, Владимир Путин, амнистия
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