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ФАС остановила два тендера на камеры слежения в Москве

Два тендера на аренду камер в Москве выиграл единственный участник, но теперь с ними разбирается ФАС. Согласно жалобе, в требованиях ЦОДД столицы были нарушения, которые привели к сокращению числа участников конкурса
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба по жалобе приостановила тендеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок, объявленные 26 августа 2020 года на 1,056 млрд и 4,946 млрд руб., следует из информации на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о конкурсах на аренду в общей сложности 865 новых дорожных камер в Москве, победителем в обоих случаях стала компания «Строй Инвест Проект», которая была единственным участником тендера. С жалобой на результаты конкурса выступила компания «Эффективные технологии». По ее мнению, ЦОДД предъявляет неоправданно детализированные и слишком жесткие требования к оборудованию и его внутреннему устройству, что сужает круг потенциальных участников тендера и нарушает законодательство о контрактной системе.

Гендиректор компании «Эффективные технологии» Семен Антонов привел в пример требования к встроенной камере («объектив с форматом 1,69 см, диафрагмой F1.4»), материнской плате и плате управления прожекторами (они должны быть из шестислойного и двухслойного текстолита соответственно). При этом «кабельный гермоввод корпуса видеомодуля должен быть сделан из нейлона с прокладками из неопренового каучука». Антонов отметил, что по закону в техзадании должны быть описаны «функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара», но не внутренние конструкции камеры или требования к кабелю.

Кроме того, Антонов обратил внимание на то, что требование ЦОДД о том, что комплексы должны фиксировать разговор водителя по телефону, нельзя удовлетворить в принципе. По его словам, такого оборудования и программного обеспечения сейчас не существует.

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем
Общество
Фото:Jonathan Brady / PA Images / ТАСС

По данным газеты, выигравшая тендер компания «Строй Инвест Проект» на 100% принадлежит предпринимателю Андрею Морозову. В Москве работает более 2,6 тыс. стационарных камер. В собственности ЦОДД находится 711 камер «Стрелка-СТ» и 424 «Стрелка-М», остальные — в аренде. После заключения контрактов в рамках объявленных тендеров парк камер увеличится на 30%, отмечает издание.

РБК направил запросы в ФАС России и ЦОДД. 

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В марте 2020 года газета писала, что с помощью новых камер и программных средств, основанных на нейросетях, камеры смогут фиксировать разговор водителя по смартфону. Замначальника ГИБДД России Александр Быков рассказал тогда, что «в Москве рассматривают возможность применения таких приборов, но о массовом их использовании речи пока не идет». Он уточнил, что производителю оборудования еще предстоит пройти процедуру сертификации, которая подтвердит надежность полученных данных и сможет отсеивать ложные срабатывания.

Новые комплексы разрабатывает «Строй Инвест Проект» (разработчик камер «Стрелка», «Стрелка плюс», «Блокпост Стрелка», «Стрелка 360»), а испытывали их в феврале 2020 года Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичное управление ГИБДД (штрафы не выносились).

Автоюрист Сергей Радько в разговоре с РБК выразил сомнения в том, что точность распознавания происходящего в салоне будет достаточно высокой. «Камера порой даже не может определить местоположение такого большого объекта, как автомобиль. А что уж тут говорить о телефоне, который будет в руках у водителя, который сидит за лобовым стеклом. А оно бывает, кстати, и не очень чистое, и он может сидеть под разными ракурсами, и могут быть блики. Точность определения того, что происходит в салоне, будет очень низкая, и обеспечить объективность здесь невозможно», — сказал тогда юрист.

Автор
Владислав Гордеев
конкурсы ФАС госзакупки
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