ФАС остановила два тендера на камеры слежения в Москве

Два тендера на аренду камер в Москве выиграл единственный участник, но теперь с ними разбирается ФАС. Согласно жалобе, в требованиях ЦОДД столицы были нарушения, которые привели к сокращению числа участников конкурса

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба по жалобе приостановила тендеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на сайте госзакупок, объявленные 26 августа 2020 года на 1,056 млрд и 4,946 млрд руб., следует из информации на сайте госзакупок, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о конкурсах на аренду в общей сложности 865 новых дорожных камер в Москве, победителем в обоих случаях стала компания «Строй Инвест Проект», которая была единственным участником тендера. С жалобой на результаты конкурса выступила компания «Эффективные технологии». По ее мнению, ЦОДД предъявляет неоправданно детализированные и слишком жесткие требования к оборудованию и его внутреннему устройству, что сужает круг потенциальных участников тендера и нарушает законодательство о контрактной системе.

Гендиректор компании «Эффективные технологии» Семен Антонов привел в пример требования к встроенной камере («объектив с форматом 1,69 см, диафрагмой F1.4»), материнской плате и плате управления прожекторами (они должны быть из шестислойного и двухслойного текстолита соответственно). При этом «кабельный гермоввод корпуса видеомодуля должен быть сделан из нейлона с прокладками из неопренового каучука». Антонов отметил, что по закону в техзадании должны быть описаны «функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара», но не внутренние конструкции камеры или требования к кабелю.

Кроме того, Антонов обратил внимание на то, что требование ЦОДД о том, что комплексы должны фиксировать разговор водителя по телефону, нельзя удовлетворить в принципе. По его словам, такого оборудования и программного обеспечения сейчас не существует.