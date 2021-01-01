Песков прокомментировал запрет на ввоз овощей из Армении и Азербайджана

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Запрет на ввоз овощей и фруктов из Армении и Азербайджана является прерогативой Россельхознадзора, а не вопросом Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, передает «РИА Новости».

«Это все делается во взаимодействии с кабинетом министров, и есть четкие критерии, по которым принимаются эти решения. Вы знаете, что эти решения связаны с вирусами, и в условиях пандемии, конечно, на это обращается особое внимание», — отметил Песков.

Он добавил, что профильное ведомство не должно согласовывать такие действия с Кремлем.

Россельхознадзор 8 декабря запретил ввоз в страну томатов и яблок из Азербайджана из-за выявленных южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Этот запрет начал действовать с 10 декабря.