В Минсельхозе опровергли возможность дефицита томатов на внутреннем рынке

В Министерстве сельского хозяйства не ожидают дефицита томатов на внутреннем рынке из-за ведения запрета на поставку этих овощей из некоторых стран. Сообщение ведомства об этом поступило в РБК.

«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн тонн. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд — 1,3 млн тонн. Необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что в последние несколько лет наблюдается стабильное снижение импорта томатов в Россию. Если в 2018 году он составлял 578,0 тыс. т, то в 2019 году уже 558,8 тыс. т. Кроме того, в третьем квартале 2020 года были ввезены только 394,6 тыс. т томатов, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз томатов из некоторых областей Армении и Узбекистана, а также из Азербайджана, который являлся крупнейшим импортером этих овощей в Россию. В ведомстве пояснили, что в продукции были обнаружены вредители.

Позднее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что розничные сети опасаются повышения цент и проблем с поставками из-за нововведения.